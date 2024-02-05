Николай Басков рассказал о предложениях денег за секс

Николай Басков вспомнил, как ему предлагали деньги за секс

Народный артист России Николай Басков рассказал, как ему предлагали деньги за секс. Об этом он вспомнил в передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Певец вспомнил историю, когда его преследовала обеспеченная поклонница, мечтавшая родить от него ребенка. «Очень сильно меня прессовала. Я отмазался, сказал, что у меня с брюнетками не очень. Она говорит: "Я перекрашусь". Мне кажется, это было какое-то помешательство», — сказал Басков.

Он также отметил, что ему неоднократно делали непристойные предложения. «Ловили в городах после мероприятий, в ресторанах и гостиницах. Сейчас только намекают, пишут», — добавил он.

Ранее российская певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) рассказала, что ей предлагали деньги за секс.