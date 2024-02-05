Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:20, 5 февраля 2024Культура

Николай Басков рассказал о предложениях денег за секс

Николай Басков вспомнил, как ему предлагали деньги за секс

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Николай Басков рассказал, как ему предлагали деньги за секс. Об этом он вспомнил в передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Певец вспомнил историю, когда его преследовала обеспеченная поклонница, мечтавшая родить от него ребенка. «Очень сильно меня прессовала. Я отмазался, сказал, что у меня с брюнетками не очень. Она говорит: "Я перекрашусь". Мне кажется, это было какое-то помешательство», — сказал Басков.

Он также отметил, что ему неоднократно делали непристойные предложения. «Ловили в городах после мероприятий, в ресторанах и гостиницах. Сейчас только намекают, пишут», — добавил он.

Ранее российская певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) рассказала, что ей предлагали деньги за секс.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Правительство Казахстана ушло в отставку. Токаев сменил премьер-министра, назначенного после массовых протестов

      Дизайнер назвал россиянкам вечно модные вещи в гардеробе

      На Украину прибыл глава МИД Португалии

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Москве за 2023 год контракт с ВС России заключили более 20 тысяч человек

      Американский фигурист оценил получение отнятого у России олимпийского золота

      Прогноз роста экономики Европы ухудшили

      В СКР рассказали о мерах по поднятию рухнувшего на глубину 50 метров вертолета

      Шойгу и Собянин проверили работу пункта отбора контрактников в Москве

      Вероятность военного переворота на Украине оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше