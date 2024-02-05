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20:41, 5 февраля 2024Путешествия

Пассажир с опасной инфекцией прилетел в США и взволновал местных чиновников

Пассажир с корью прилетел из Турции в США и взволновал местных чиновников

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Пассажир с корью прилетел рейсом Turkish Airlines из Турции в США и взволновал местных чиновников. Подробностями истории поделилось издание Simple Flying.

Представители департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес предупредили о возможном заражении этой опасной инфекцией гостей аэропорта города, которые находились там во время прибытия рейса Turkish Airlines из Стамбула 25 января.

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«Лица, находившиеся в Терминале B с 17:00 до 21:00 могли подвергнуться риску заражения корью из-за контакта с этим путешественником», — говорится в заявлении чиновников.

Отмечается, что департамент совместно с центрами по контролю заболеваний будут работать над расследованием случаев заражения инфекциями на международных рейсах в США.

Ранее крайне заразную лихорадку денге заподозрили у пассажира рейса российской авиакомпании из Шри-Ланки. Экипаж доложил о больном мужчине за четыре часа до посадки, его отсадили от попутчиков.

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      Марина Черняк
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