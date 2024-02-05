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18:32, 5 февраля 2024Путешествия

Пассажир самолета потрогал попутчицу и избежал наказания с помощью стюардесс

Фото: Amit Dave / Reuters

Пассажир индийской авиакомпании SpiceJet приставал к попутчице и избежал наказания с помощью стюардесс на борту. Об этом сообщает The Times of India.

Уточняется, что девушка летела из индийского города Дарджилинга в Багдогру утром 31 января. На борту самолета находились и ее молодой человек с родителями, однако они втроем сидели отдельно. Сама путешественница расположилась на месте у прохода, а рядом с ней оказался незнакомый студент.

Во время полета попутчик несколько раз трогал ее руку, лежавшую на подлокотнике, после чего стал ласкать ее бедро. Пассажирка вскрикнула, чем привлекла внимание стюардессы. Как только последняя подошла, девушка не выдержала и ударила нарушителя порядка ладонью по лицу. Бортпроводница осудила пострадавшую за агрессивное поведение и предложила ей пересесть. Однако та возмутилась, заявив, что поменять место должен ее попутчик.

Добравшись до города назначения, члены экипажа провели разговор с участниками конфликта, попросив девушку не подавать заявление в полицию. Они объяснили, что без доказательств ей не поверят, а судебные тяжбы могут осложнить жизнь молодого студента. В результате мужчина ограничился извинениями в адрес пострадавшей.

Ранее в ноябре пожилой пассажир на рейсе из Англии в Испанию домогался стюардессы авиакомпании Jet2. 66-летний житель Великобритании во время раздачи напитков и еды засунул руку под юбку одной из бортпроводниц и дотронулся до нее в интимном месте.

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      Зарина Дзагоева
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