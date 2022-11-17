Пожилой пассажир самолета потрогал стюардессу в интимном месте и сорвал рейс

Пожилой пассажир самолета из Британии потрогал стюардессу в интимном месте и был арестован

Пожилой пассажир самолета, домогавшийся стюардессы, сорвал рейс и был арестован за насильственные действия сексуального характера. Об этом пишет The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе бюджетной британской авиакомпании Jet2, следующем по маршруту из Лидса (Англия) в Аликанте (Испания). 66-летний житель Британии, имя которого не раскрывается, во время раздачи напитков и еды засунул руку под юбку одной из стюардесс и дотронулся до нее в интимном месте.

Члены экипажа приняли решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту в городе Нант на западе Франции. Прибывшие к самолету сотрудники полиции задержали правонарушиеля, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время британец освобожден под условие судебного контроля и не ограничен в перемещениях, однако обязан будет предстать перед судом 13 декабря.

Ранее пассажир самолета Ryanair, который следовал из Великобритании в Испанию, сексуально домогавшийся попутчицы во время полета, пошел под суд и получил штраф. По словам британской туристки, рядом сидящий мужчина сексуально домогался ее весь полет: попутчик делал неоднозначные намеки, предлагая пассажирке уединиться в туалете, и даже трогал ее за грудь.