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13:41, 5 февраля 2024Путешествия

Приехавшая в Россию из Словении девушка удивилась ценам на продукты

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Живущая с 2020 года в Словении Юлиана (фамилия неизвестна) приехала в Россию и удивилась ценам на продукты. Ее историю приводит «Царьград».

По информации издания, девушка даже фотографировала ценники в магазинах, чтобы отправить их своему мужу.

«Лена, я просто в шоке! Почему все так дорого? Чем вы питаетесь с такими ценами на продукты? У вас некоторые товары стоят так же, как и у нас в Европе!» — спросила подругу Юлиана. Подруга сказала ей, что рост цен особого влияния на покупательную способность не оказал, россияне продолжают приобретать все то же самое, что и раньше.

Приехавшую из Словении девушку также удивило изобилие товаров и большое количество импортозамещенной продукции. «Я-то думала, что вы тут бедствуете и недоедаете. А оказывается, живете не хуже нас, раз можете позволить продукты по европейским ценам», — отметила она.

Ранее сообщалось, что китаец переехал в Россию и назвал особенности страны, которые вызывают зависть у его соотечественников. Он отметил, что экологическая обстановка в России в разы лучше, чем в Китае. Восхитила его и природа Сибири. Чжан рассказал, что теперь мечтает проехать всю Россию на поезде.

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      Варвара Кошечкина
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