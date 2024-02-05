Раскрыт рецепт дешевого и эффективного средства от ржавчины

Избавиться от ржавчины на сантехнике помогут лимон и зубной порошок

Для избавления от ржавчины на сантехнике необязательно покупать дорогую бытовую химию. Рецепт дешевого и эффективного средства, которое поможет решить эту проблему, раскрыли эксперты издания «БелНовости».

Специалисты советуют взять лимон среднего размера, удалить из него косточки и измельчить при помощи блендера до состояния кашицы. Затем в эту массу нужно добавить две ложки порошка или пасты для зубов.

«Далее нужно на пораженных участках равномерным слоем распределить приготовленную смесь. Выждать желательно не менее часа», — пояснили эксперты. После этого состав необходимо смыть водой. По словам специалистов, эффект будет заметен уже с первого применения.

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