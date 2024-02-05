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14:56, 5 февраля 2024Среда обитания

Раскрыт рецепт дешевого и эффективного средства от ржавчины

Избавиться от ржавчины на сантехнике помогут лимон и зубной порошок

Фото: Matthew Tkocz / Unsplash

Для избавления от ржавчины на сантехнике необязательно покупать дорогую бытовую химию. Рецепт дешевого и эффективного средства, которое поможет решить эту проблему, раскрыли эксперты издания «БелНовости».

Специалисты советуют взять лимон среднего размера, удалить из него косточки и измельчить при помощи блендера до состояния кашицы. Затем в эту массу нужно добавить две ложки порошка или пасты для зубов.

«Далее нужно на пораженных участках равномерным слоем распределить приготовленную смесь. Выждать желательно не менее часа», — пояснили эксперты. После этого состав необходимо смыть водой. По словам специалистов, эффект будет заметен уже с первого применения.

Ранее эксперты раскрыли рецепт простого и эффективного средства от муравьев в доме. Так, потребуется смешать соду и сахарную пудру в равных пропорциях и рассыпать там, где встречаются насекомые.

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      Нина Ташевская
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