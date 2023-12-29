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09:43, 29 декабря 2023Среда обитания

Раскрыт рецепт простого и эффективного средства от муравьев в доме

Избавиться от муравьев в доме помогут сода и сахарная пудра

Фото: Maksim Shutov / Unsplash

Для избавления от муравьев в доме необязательно использовать бытовую химию, которая может навредить людям и питомцам. Рецепт простого и эффективного средства от вредителей раскрыли россиянам эксперты издания utro.ru.

Так, потребуется смешать соду и сахарную пудру в равных пропорциях и рассыпать там, где встречаются насекомые. «Эти насекомые очень любят сладкое, а когда вместе с приманкой в их организм попадает сода, они иссыхают изнутри и погибают», — рассказали эксперты.

Ранее стал известен рецепт простого средства от плесени в доме. Для этого потребуется смешать 100 граммов воды, 50 граммов столового уксуса, 50 граммов перекиси водорода и 25 граммов борной кислоты.

Этот раствор нужно подогреть до температуры 50 градусов Цельсия и нанести на участки с плесенью. Затем смыть с поверхностей влажной тряпкой.

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      Нина Ташевская
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