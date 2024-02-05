Раскрыты подробности о церемонии прощания с экипажем сбитого российского Ил-76

Прощание с экипажем сбитого под Белгородом Ил-76 пройдет в Оренбурге 8 февраля

Прощание с экипажем военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого под Белгородом, пройдет в Оренбурге 8 февраля. Подробности о церемонии раскрыл отец борттехника Сергея Житенева Николай Житенев, пишет РИА Новости.

По его словам, все члены экипажа воздушного судна — оренбуржцы. Их похороны состоятся в торжественной обстановке. «По моей информации, в траурной церемонии примут участие представители Минобороны России, региональных властей, родных и близких летчиков, всех, кого коснулась это трагедия», — рассказал Житенев.

После официальной части экипаж самолета похоронят в разных местах в зависимости от их места жительства и пожеланий родственников.

Ранее стало известно, что перед последним полетом Житенев переписывался со своей женой. Последним сообщением бортмеханика стало: «Такая работа». До этого он рассказал, что планируется вылет в Белгород.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший пленных бойцов Вооруженных сил Украины в точку их обмена на российских военнослужащих, сбили ракетой американского зенитно-ракетного комплекса Patriot в районе села Яблоново Белгородской области утром 24 января. На борту находились 74 человека, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих.

После попадания ракеты экипаж самолета не оставил борт и отклонил воздушное судно в поле, не допустив падения на жилые дома. За недопущение падения самолета на жилые дома их посмертно представят к госнаградам.