Россия резко снизила ввоз одного вида техники

GS Group: ввоз планшетов в Россию снизился на 27 % в 2023 году

По итогам 2023 года ввоз планшетов в Россию снизился на 27 процентов в сравнении с показателем 2022-го. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков дистрибьютора GS Group.

За этот период доля параллельного импорта данного вида техники упала почти вдвое — с 27,5 до 15 процентов. В целом за весь 2023 год на российский рынок ввезли в общей сложности 1,32 миллиона планшетов различных брендов, уточнили эксперты.

За 12 месяцев импорт планшетов южнокорейского производителя Samsung и китайского Lenovo сократился на 85-91 процент в сравнении с уровнем 2021-2022 годов. В свою очередь, объемы ввоза техники от Honor, напротив, взлетели на 2844 процента и достигли уровня в 159 тысяч единиц. По этому показателю китайскому бренду удалось опередить американский Apple, заключили аналитики.

О снижении спроса на технику Apple сообщалось еще в начале августа 2023 года. Тогда в корпорации заявили о резком спаде мировых продаж планшетов iPad. По итогам третьего квартала показатель упал на 20 процентов и стал самым значительным среди всех продуктов американского технологического гиганта.