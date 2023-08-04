Спад продаж Apple станет самым продолжительным за 20 лет

Apple заявила о спаде продаж третий квартал подряд из-за снижения спроса в мире

По итогам третьего квартала 2023 финансового года выручка американской корпорации Apple сократилась на один процент и составила 81,797 миллиарда долларов. Доходы от продаж ключевых продуктов за это время снизились в среднем на 2-20 процентов, свидетельствуют данные отчетности компании.

Продажи iPhone, крупнейшего источника доходов Apple, в третьем квартале упали на 2,4 процента, до 39,7 миллиарда долларов. Выручка от реализации компьютеров Mac упала на 7 процентов. Самый значительный спад (на 20 процентов) был зафиксирован в сегменте продаж планшетов iPad. Слабый потребительский спрос в итоге привел к снижению стоимости акций корпорации на 3,2 процента.

Как отмечает Bloomberg, падение продаж техногиганта продолжается уже третий квартал подряд и объясняется глобальным снижением спроса на смартфоны, компьютеры и планшеты. Если подобная динамика сохранится в четвертом квартале, она может стать самой продолжительной за последние 20 лет. Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил, что в корпорации ожидают продолжение спада и в четвертом квартале 2023 финансового года.

Однако о полноценном кризисе говорить преждевременно, считают эксперты, — с начала года котировки ценных бумаг техногиганта подскочили на 47 процентов. В то же время дальнейшее снижение цен на выпускаемую продукцию вкупе с укреплением курса доллара может привести к дополнительным издержкам, ведь значительную часть прибыли с продаж Apple получает на зарубежных рынках.

О падении чистой прибыли Apple сообщалось еще в начале этого года. К тому времени доходы Apple сократились до 29,998 миллиарда долларов, или до 1,88 доллара за акцию. В годовом выражении спад составил 13,4 процента. Выручка компании также сократилась — на 5,6 процента, до 117,2 миллиарда долларов против 123,9 миллиарда годом ранее на фоне падения доходов от продаж ведущих продуктов техногиганта — iPhone и компьютеров Mac.