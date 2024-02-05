Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение с 5 по 7 февраля

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей российскому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС России.

С понедельника по среду, с 5 по 7 февраля, в горах Кубани (помимо Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1000 метров.

В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности, не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«Выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин, — говорится в сообщении. — Избегайте мест возможного схода лавин».

Ранее в феврале из-за схода селевых масс в Сочи произошла массовая задержка пассажирских поездов. В РЖД объяснили, что из-за схода селя на перегоне Дагомыс — Лоо в Краснодарском крае путь по запланированным маршрутам не могли продолжить 18 поездов.