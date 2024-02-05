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13:15, 5 февраля 2024Среда обитания

Россиянам напомнили о важности межевания участка

Юрист Коломийцев призвал проводить межевание участка

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Межевание не является обязательной процедурой, но при случае поможет собственнику противостоять в суде лицам, оспаривающим границы его территории. По словам юриста Сергея Коломийцева, пренебрегать этим не стоит, к тому же все затраты окупятся. Об этом он рассказал в беседе с изданием aif.ru.

Несмотря на то что участок имеет кадастровый номер и учтен в реестре прав на недвижимое имущество, его границы могут быть точно не установлены. Кроме того, такую землю можно законно продавать или передать в дар.

«Однако, как показывают опыт и судебная практика, межевание — то есть установление точных границ участка относительно других объектов — лучше все-таки провести», — сказал эксперт. Тогда новый владелец сможет избежать территориальных споров с соседями или местными властями, если территория граничит с муниципальными землями.

Ранее россиянам перечислили признаки опасных сделок с землей. Юрист Толстихина посоветовала отказаться от покупки участка без границ или согласия супруга владельца.

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      Александра Д Борисова
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