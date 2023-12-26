Россиянам перечислили признаки опасных сделок с землей

Юрист Толстихина: не стоит покупать участки без границ или без согласия супруга

Не стоит покупать земельный участок, если у него нет четких границ или земля не предназначена для строительства. Признаки опасных сделок с такой недвижимостью перечислила россиянам юрист, инвестор и основатель юридического центра «10 Соток» Юлия Толстихина, пишет «Газета.Ru».

Эксперт отсоветовала покупать участки без межевания — продавец может показать один участок, а по факту есть риск получить другой по площади и местоположению. «Проверить это предварительно невозможно, поскольку границы земельного участка не зафиксированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)», — отметила Толстихина. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно заказывать вынос точек в натуру, если есть межевой план — иначе фактические границы могут быть изменены. Кроме того, стоит проанализировать публичную кадастровую карту и проверить документы по земле у юристов на предмет реестровых ошибок.

Среди потенциальных рисков юрист также назвала покупку неоформленного участка, пренебрежение проверкой продавца на дееспособность, а также отсутствие согласия супруга на продажу. В последнем случае покупатели нередко становятся жертвой семейных драм, где один из супругов единолично решил продать участок и подделал документ о согласии. Тогда второй супруг может оспорить сделку и признать ее недействительной.

Ранее россиян предостерегли от самостоятельного заключения онлайн-сделок с жильем — в таком случае все риски полностью берут на себя покупатель и продавец. Главная же опасность таких сделок в том, что никто не проверит юридическую чистоту документов, предупредили нотариусы.