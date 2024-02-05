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09:03, 5 февраля 2024Путешествия

Россиянин описал монгольскую водку фразой «максимум эффекта при минимуме затрат»

Фото: Unsplash

Российский тревел-блогер побывал в Монголии, зашел в местные сельские магазины и рассказал об одном из самых популярных товаров. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, водка занимает в таких магазинах до половины всех полок. Он отметил, что там продается только самый дешевый алкоголь, потому что дорогой жителям маленького поселка не нужен. «Так сказать, максимум эффекта при минимуме затрат», — такой фразой описал местную водку путешественник.

Россиянин добавил, что страсть монголов к горячительным напиткам поразила его во время поездки.

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«С другой стороны, а что еще людям делать в глухой глубинке? Развлечений нет, ТВ — добивают только центральные каналы без кино и развлекательных. Вешают тарелки, но там все на иностранных языках, которых большинство не знает. Интернет мобильный и очень медленный, так что онлайн либо по подписке ничего не посмотришь», — заключил блогер.

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл способ купить в Монголии жилье за 50 тысяч рублей. По его словам, юрта — вполне доступный вариант решения жилищного вопроса даже для бедного человека.

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      Алина Черненко
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