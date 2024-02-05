Зеленая энергетика в Европе поставит новые рекорды

Rystad Energy: в Европе рекордно вырастут мощности солнечной генерации

В 2024 году в Европе выработают на 50 тераватт-часов больше электричества с помощью солнечной энергии. Это рекордный прирост мощностей солнечной генерации, передает «Интерфакс» со ссылкой на отчет аналитической компании Rystad Energy.

В этом году, как прогнозируют эксперты, выработка энергии на ветряных станциях (ВЭС) возрастет на 38 тераватт-часов, а на атомных (АЭС) — на 20 тераватт-часов. Производство на гидроэлектростанциях повысится на пять тераватт-часов. В то же время мощности энергопроизводства из ископаемого топлива и других источников снизится на 60 тераватт-часов.

Небывалым для Европы показателям выработки зеленой энергии способствует рост мощностей в регионе. Прежде всего в Германии: по итогам 2023 года там экспортировали больше электроэнергии, чем поставляли в республику. В целом объемы электропроизводства в европейских странах достигнут 2,74 тысяч тераватт-часов в 2024 году в сравнении с 2,69 тысяч в прошлом.

Ранее Международное энергетическое агентство закрепило за Китаем ключевую роль в достижении климатических целей Организации Объединенных Наций. Страны Европы, США и Индия довольно активно внедряют источники зеленой энергии. Однако без вклада Китая утроить мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году не удастся, уверены эксперты.