Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:55, 23 января 2024Среда обитания

На Китай возложили надежду по спасению планеты

МЭА возложило надежду на Китай по достижению климатических целей ООН

Фото: Max Sky / Shutterstock / Fotodom

Китай может сыграть ключевую роль в достижении климатических целей Организации Объединенных Наций (ООН). Надежду на спасение планеты от вредных выбросов на республику возложило Международное энергетическое агентство (МЭА), следует из его январского доклада.

Прошедший год продемонстрировал рекордные показатели по установке возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Объем мощностей составил 510 гигаватт. Это на 50 процентов больше, чем в позапрошлом году. К 2028 году мощности ВИЭ, по прогнозам агентства, достигнут 7300 гигаватт. Уже к началу 2025 года доля регенеративной электроэнергии в мировом потреблении может превысить показатели электрогенерации из угля, верят аналитики.

Страны Европы, США и Индия довольно активно внедряют источники «зеленой» энергии. По оценкам агентства, в ближайшие пять лет эти страны увеличат число солнечных батарей и ветроэлектростанций более чем вдвое. Однако эти показатели не дают гарантий на достижение целей ООН без вклада Китая.

Материалы по теме:
Россия годами загрязняла природу выбросами. Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
Россия годами загрязняла природу выбросами.Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
22 ноября 2021
Своя атмосфера. Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
Своя атмосфера.Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
1 ноября 2021

За 2023 год КНР ввела в эксплуатацию столько же солнечных батарей, сколько все страны мира за 2022-й. Республика, по прогнозам МЭА, уже в этом году вполне способна достичь «внутренней» цели по внедрению солнечной и ветрогенерации, поставленной на 2030 год.

При этом до сих пор установка источников «зеленой» энергии в Китае зависела от прямых инвестиций из-за рубежа. Сокращение финансирования может отдалить не только Китай, но и все человечество от достижения климатических целей ООН. Как сообщалось ранее, объем прямых иностранных инвестиций в Китай упал до минимального за последние 25 лет уровня.

В 2021 году на международном климатическом саммите ООН COP26 была поставлена цель сдержать рост глобальных температур ниже 1,5 градуса по Цельсию и снизить глобальные выбросы метана на 40 процентов к 2030 году. Также к концу десятилетия планируется прекратить добычу ископаемого топлива. Кроме того, в ООН считают возможным к этому сроку утроить мощности возобновляемых источников энергии и в два раза повысить эффективность их использования во всем мире, а к 2050 году — достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пилоту разбившегося в Афганистане российского самолета грозит тюрьма. У него было слишком мало опыта

      Стало известно о насильственной мобилизации в Одессе

      Российские войска улучшили положение под Красным Лиманом

      Минобороны заявило о поражении пункта управления группы ВСУ «Лиман»

      Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам на Украине

      В Белоруссии сообщили о наращивании силы РЭБ из-за усиления группировки ВВС НАТО

      Россиянкам назвали модные платья на 8 Марта

      Российская экс-чиновница годами отбирала зарплаты у подчиненных

      Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить мобилизацию многодетных отцов

      Россиянам разрешат заселяться в отели по электронным паспортам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше