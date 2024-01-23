На Китай возложили надежду по спасению планеты

МЭА возложило надежду на Китай по достижению климатических целей ООН

Китай может сыграть ключевую роль в достижении климатических целей Организации Объединенных Наций (ООН). Надежду на спасение планеты от вредных выбросов на республику возложило Международное энергетическое агентство (МЭА), следует из его январского доклада.

Прошедший год продемонстрировал рекордные показатели по установке возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Объем мощностей составил 510 гигаватт. Это на 50 процентов больше, чем в позапрошлом году. К 2028 году мощности ВИЭ, по прогнозам агентства, достигнут 7300 гигаватт. Уже к началу 2025 года доля регенеративной электроэнергии в мировом потреблении может превысить показатели электрогенерации из угля, верят аналитики.

Страны Европы, США и Индия довольно активно внедряют источники «зеленой» энергии. По оценкам агентства, в ближайшие пять лет эти страны увеличат число солнечных батарей и ветроэлектростанций более чем вдвое. Однако эти показатели не дают гарантий на достижение целей ООН без вклада Китая.

За 2023 год КНР ввела в эксплуатацию столько же солнечных батарей, сколько все страны мира за 2022-й. Республика, по прогнозам МЭА, уже в этом году вполне способна достичь «внутренней» цели по внедрению солнечной и ветрогенерации, поставленной на 2030 год.

При этом до сих пор установка источников «зеленой» энергии в Китае зависела от прямых инвестиций из-за рубежа. Сокращение финансирования может отдалить не только Китай, но и все человечество от достижения климатических целей ООН. Как сообщалось ранее, объем прямых иностранных инвестиций в Китай упал до минимального за последние 25 лет уровня.

В 2021 году на международном климатическом саммите ООН COP26 была поставлена цель сдержать рост глобальных температур ниже 1,5 градуса по Цельсию и снизить глобальные выбросы метана на 40 процентов к 2030 году. Также к концу десятилетия планируется прекратить добычу ископаемого топлива. Кроме того, в ООН считают возможным к этому сроку утроить мощности возобновляемых источников энергии и в два раза повысить эффективность их использования во всем мире, а к 2050 году — достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа.