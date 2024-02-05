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05:11, 5 февраля 2024Мир

В Китае указали на стремление НАТО втянуть Россию и Китай в мировую войну

GT: НАТО хочет втянуть Китай и Россию в мировую войну через конфликт на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о России и Китае свидетельствует о желании альянса развязать мировую войну. На это указала китайская газета Global Times.

Отмечается, что генсек Североатлантического альянса больше не ограничивает украинский кризис рамками Европы, а рассматривает его как глобальный геополитический конфликт. Комментируя слова Столтенберга о том, что Китай является «наиболее серьезной угрозой в долгосрочной перспективе», автор статьи подчеркнул, что подобные заявления являются подготовкой общественного мнения к перерастанию конфликта на Украине в мировую войн.

Кроме того, пишет издание, расширение блока является внутренней потребностью НАТО, в то время как война — внешней потребностью. «Без войны эта военная организация потеряла бы смысл своего существования», — говорится в материале. В частности, НАТО планирует начать экспансию в Азию, что усугубит глобальную геополитическую напряженность и приведет к гонке вооружений и спровоцирует региональные конфликты, уточняет GT.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что китайская угроза является наиболее серьезной в долгосрочной перспективе, а российская — самой насущной. Кроме того, опасения вызывают Иран и Северная Корея. Он отметил, что данные страны объединяются, вместе обходят санкции и давление, ослабляют основанную на долларе мировую финансовую систему.

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      Марина Совина
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