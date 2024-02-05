Поджог служебного автомобиля СИЗО в российском городе попал на видео

В Петербурге неизвестный поджег служебный автомобиль СИЗО-5

В Санкт-Петербурге неизвестный поджег служебный автомобиль Ford Focus, принадлежащий СИЗО-5 ФСИН, после чего скрылся. Преступление попало в объектив уличной камеры видеонаблюдения, запись публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах виден мужчина у припаркованной машины. Затем автомобиль вспыхивает, а поджигатель убегает.

Инцидент произошел на Арсенальной улице поздним вечером 4 февраля. В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск поджигателя. На месте преступления они обнаружили отпечатки его ботинок и другие вещественные доказательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.