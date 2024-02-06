Агент звезды «Слова пацана» отреагировала на конфликт на Первом канале

Агент Кологривого заявила, что ссора актера с Гордоном снята три месяца назад

Агент российского актера и звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого Алла отреагировала на конфликт артиста с ведущим Александром Гордоном во время программы «Закрытый показ» на Первом канале. Ее слова приводит Woman.ru.

Агент отметила, что эфир был снят еще три месяца назад, а также подчеркнула, что не знает, почему СМИ решили растиражировать этот инцидент только сейчас.

«С чего-то решили вспомнить ситуацию и сделать из этого новость. Все это было давно и уже все забыли. А теперь снова обсуждают, и Гордону плохо, как будто вчера», — отметила собеседница издания.

Ранее сообщалось, что Кологривый, исполнивший роль Кощея в сериале «Слово пацана», устроил скандал с телеведущим Александром Гордоном на Первом канале. Мужчины вступили в спор во время обсуждения фильма, после чего артист покинул студию.

Тогда же стало известно, что Гордону стало плохо во время работы, вследствие чего ему вызвали скорую помощь. Отмечалось, что медики диагностировали у ведущего аритмию.