Арестовича заочно арестовали в Москве. Против него возбуждены дела в России, Белоруссии и на Украине

В Москве заочно арестовали экс-советника офиса Зеленского Алексея Арестовича

Московский суд заочно арестовал экс-советника офиса украинского лидера Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Против него возбуждены дела в России, Белоруссии и на Украине.

Арестович обвиняется в призывах к терроризму и распространении фейков о Российской армии. Срок ареста исчисляется с момента фактического задержания политика на территории России или с момента его передачи правоохранительным органам.

Бывший советник, комментируя заочный арест, опубликовал пост о сплочении государств на фоне обвинений против него.

Сплотилась навеки великая Русь: Беларусь — уголовное дело за терроризм. РФ — за экстремизм. Украина — два за сексизм. Куда податься бедному шпиону? Попробую в Афганистан. Там за это все орден могут дать Алексей Арестович экс-советник офиса президента Украины

Дела против Арестовича возбудили в Белоруссии, России и Украине

В апреле 2022 года Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело в отношении экс-советника. По данным ведомства, Арестович в прямом эфире телеканала призывал украинцев к совершению особо тяжких преступлений. В частности, убийствам по мотивам политической и национальной ненависти.

В октябре 2023 года МВД России объявило Арестовича в розыск, в мае его внесли в российский перечень террористов и экстремистов. Полиция Украины также завела уголовное дело против экс-советника, он попал в перечень скандального сайта «Миротворец».

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Белоруссии дело в отношении Арестовича было возбуждено из-за опубликованной им видеозаписи. В видеоролике экс-советник выступил с публичными призывами к терактам и диверсиям на объектах Белорусской железной дороги, а также совершению других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности республики.

Арестович ушел с поста после критики из-за слов о сбитой ракете

С поста советника офиса главы республики Арестович ушел в январе 2023 года после заявления о том, что жилой дом в городе Днепропетровск был разрушен ракетой, сбитой украинскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Впоследствии он назвал свои слова ошибкой.

В Кремле подчеркивали, что Россия не наносит ударов по жилым домам, а обрушение дома стало следствием попадания контрракеты ПВО.