Арестович прокомментировал свой арест российским судом

Арестович ответил на арест российским судом словами «сплотилась Русь»

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал свой арест российским судом в Telegram. Он ответил на это словами «сплотилась навеки Великая Русь».

Арестович напомнил, что ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила против него уголовное дело. Кроме того, политик упомянул уголовное дело, возбужденное против него и на Украине.

6 февраля суд в Москве заочно арестовал Арестовича. Его обвинили по статье о публичных призывах к терроризму, а также по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») Уголовного кодекса России. Как уточнялось, срок ареста исчисляется с момента фактического задержания Арестовича на российской территории или с момента его передачи правоохранительным органам страны.

В октябре 2023 года МВД РФ объявило в розыск украинского политика.