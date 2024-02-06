Российский суд заочно арестовал Арестовича

В Москве заочно арестовали экс-советника офиса президента Украины Арестовича

В Москве суд заочно арестовал бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Он обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ. Срок ареста исчисляется с момента фактического задержания Арестовича на территории России или с момента его передачи российским правоохранительным органам.

В октябре 2023 года стало известно, что на Украине против Арестовича было возбуждено уголовное дело. С поста советника офиса главы республики он ушел в январе 2023 года после своего заявления о том, что жилой дом в городе Днепр был разрушен ракетой, сбитой украинскими средствами противовоздушной обороны.