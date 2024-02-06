Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:45, 6 февраля 2024Силовые структуры

Российский суд заочно арестовал Арестовича

В Москве заочно арестовали экс-советника офиса президента Украины Арестовича
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Москве суд заочно арестовал бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Он обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ. Срок ареста исчисляется с момента фактического задержания Арестовича на территории России или с момента его передачи российским правоохранительным органам.

В октябре 2023 года стало известно, что на Украине против Арестовича было возбуждено уголовное дело. С поста советника офиса главы республики он ушел в январе 2023 года после своего заявления о том, что жилой дом в городе Днепр был разрушен ракетой, сбитой украинскими средствами противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ЛНР нашли доказательства вырубки Киевом лесов в Донбассе. Что Украина пыталась этим скрыть?

      Крыши двух зданий унесло ветром в российском городе

      Отстыковку миссии Axiom Space перенесли на неопределенный срок

      Дженнифер Лопес вырвала волосы во время выступления на сцене

      Россиянам придется платить больше налогов за недвижимость

      Дмитрия Быкова оштрафовали за участие в нежелательной организации

      Женщина обокрала мать из-за недостатка любви

      Названы самые частые причины пожара в домах россиян

      Канадским хоккеистам запретили играть за сборную из-за обвинений в насилии

      Посол оценила возможность запуска прямых авиарейсов между Москвой и Бали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше