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15:22, 6 февраля 2024Бывший СССР

Главу СБУ вызвали в Раду для объяснения слежки за журналистами

Верховная Рада вызвала главу СБУ Малюка для объяснения слежки за журналистами

Фото: Ukrainian Presidential Press Off / Globallookpress.com

Депутаты Верховной Рады Украины вызвали главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка для объяснений в связи со скандалом вокруг слежки за журналистами. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Железняк прокомментировал скандал со слежкой сотрудников Департамента защиты государственности СБУ за журналистами украинского портала Bihus. Он сообщил, что внес инициативу о вызове для объяснений Малюка.

Решение было принято частью фракции «Слуга народа», а также фракциями «Европейская солидарность» и «Голос».

Ранее глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська призвал усилить контроль за СБУ на фоне скандала с наблюдением за журналистами Bihus и назвал действия спецслужбы «позором». 5 февраля издание рассказало, что оперативные действия осуществлялись силами Департамента защиты национальной государственности СБУ.

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      Юрий Леонов
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