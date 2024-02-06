Главу СБУ вызвали в Раду для объяснения слежки за журналистами

Верховная Рада вызвала главу СБУ Малюка для объяснения слежки за журналистами

Депутаты Верховной Рады Украины вызвали главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка для объяснений в связи со скандалом вокруг слежки за журналистами. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Железняк прокомментировал скандал со слежкой сотрудников Департамента защиты государственности СБУ за журналистами украинского портала Bihus. Он сообщил, что внес инициативу о вызове для объяснений Малюка.

Решение было принято частью фракции «Слуга народа», а также фракциями «Европейская солидарность» и «Голос».

Ранее глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська призвал усилить контроль за СБУ на фоне скандала с наблюдением за журналистами Bihus и назвал действия спецслужбы «позором». 5 февраля издание рассказало, что оперативные действия осуществлялись силами Департамента защиты национальной государственности СБУ.