Главу СБУ вызвали в Раду для объяснения слежки за журналистами
Депутаты Верховной Рады Украины вызвали главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка для объяснений в связи со скандалом вокруг слежки за журналистами. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Железняк прокомментировал скандал со слежкой сотрудников Департамента защиты государственности СБУ за журналистами украинского портала Bihus. Он сообщил, что внес инициативу о вызове для объяснений Малюка.
Решение было принято частью фракции «Слуга народа», а также фракциями «Европейская солидарность» и «Голос».
Ранее глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська призвал усилить контроль за СБУ на фоне скандала с наблюдением за журналистами Bihus и назвал действия спецслужбы «позором». 5 февраля издание рассказало, что оперативные действия осуществлялись силами Департамента защиты национальной государственности СБУ.