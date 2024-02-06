Глава Минюста Украины Малюська: нужно больше контроля за спецслужбами страны

Украина должна усилить контрольно над деятельностью спецслужб внутри страны. Об этом заявил глава Министерства юстиций Украины Денис Малюська на странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Малюська прокомментировал расследование журналистов Bihus.info о давлении Службы безопасности Украины (СБУ) на СМИ. «Горжусь качеством расследования журналистов. Позор "работе" спецслужб. (...) нужно больше контроля за действиями спецслужб внутри страны», — заявил он.

В январе на Украине разгорелся скандал из-за слежки за сотрудниками Bihus.info. 5 февраля издание рассказало, что оперативные действия осуществлялись силами Департамента защиты национальной государственности СБУ.

В Telegram-канале ведомства операцию объяснили борьбой с оборотом наркотиков. Там добавили, что в связи со скандалом были оптимизированы направления работы департамента, а также приняты соответствующие кадровые решения.

Ранее о возможной прослушке президента Украины Владимира Зеленского силами оперативников СБУ в интересах США рассказали в МИД России. По словам официального представителя российской дипломатии Марии Захаровой, в Вашингтоне могут знать подробности разговоров украинского лидера благодарю трем способам, и прослушка — самый вероятный из них.

Bihus.inof — заблокировано за «публикацию недостоверной информации» о ситуации на Украине.