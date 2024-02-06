Минобороны назвало долю не проходящих медкомиссию призывников в России

Минобороны: 25 процентов призывников не проходят медкомиссию из-за заболеваний

У 25 процентов призывников и кандидатов на службу по контракту специалисты выявляют серьезные заболевания, которые препятствуют их зачислению в ряды Вооруженных сил (ВС) России. Такую долю назвал начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Андрей Дацко в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы с вами говорим об отборе в Вооруженные силы, чтобы человек смог проходить военную службу, но, к сожалению, примерно в четверти случаев получается так, что заболевания выявляются впервые, именно на этапе, когда его смотрит военно-врачебная комиссия», — сказал Дацко.

По его словам, такая ситуация складывается и с теми, кто хочет служить по контракту, и с теми, кто обязан служить по призыву.

В России с начала года верхняя граница призывного возраста была расширена — возраст для призыва в армию составляет с 18 до 30 лет. Одна из самых распространенных причин, по которой не берут в армию, — состояние здоровья призывника. На службу точно не возьмут тех, у кого есть инвалидность, злокачественные образования, врожденный сифилис, бронхиальная астма, сахарный диабет любого типа, диагностирована ВИЧ-инфекция и другие серьезные заболевания. От призыва освобождены и другие категории россиян.