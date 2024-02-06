Кандидат в президенты США обратилась за охраной в Секретную службу

WSJ: Хейли обратилась за охраной в Секретную службу США из-за угроз

Кандидат в президенты США Никки Хейли обратилась за защитой в Секретную службу США из-за участившихся угроз в ее адрес. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Ведомство отвечает за безопасность первых лиц государства. Издание уточняет, что в понедельник, 5 февраля, Хейли «подтвердила, что направила заявку» на предоставление охраны.

«[Угроз] было много. Но это не заставит меня перестать делать то, что я должна делать», — сообщила чиновница.

Ранее Никки Хейли призвала устранить любых лидеров Ирана, если они ответственны за удар беспилотника по американской военной базе на границе Сирии и Иордании. Хейли также добавила, что администрация президента США Джо Байдена «должна выяснить, какие иранские лидеры принимают решения, и устранить их».

