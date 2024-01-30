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09:36, 30 января 2024Мир

Кандидат в президенты США призвала устранить любых лидеров Ирана

Хейли призвала Байдена уничтожить лидеров Ирана после атак на Ближнем Востоке

Фото: Randall Hill / Reuters

Кандидат в президенты США Никки Хейли призвала устранить любых лидеров Ирана, если они ответственны за удар беспилотника по американской военной базе на границе Сирии и Иордании. Об этом сообщает издание Politico.

«Иран знает, что они не смогут победить Америку. Они знают, что не хотят брать на себя это. Проблема в том, что они чувствуют запах крови в воде. Они чуют слабость [Джо] Байдена от Афганистана до Украины», — отметила политик.

Хейли также добавила, что администрация президента США Джо Байдена «должна выяснить, какие иранские лидеры принимают решения, и устранить их». Предвыборный штат кандидата объяснил изданию, что она подразумевала руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Политик также отвергла вопросы о возможности эскалации на Ближнем Востоке в случае подобного удара по Ирану.

Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал республиканцев надавить на Байдена из-за Ирана. По его мнению, американский лидер излишне мягок в отношении Ирана, из-за чего становятся возможными удары по силам США.

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      Максим Габриелян
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