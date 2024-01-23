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10:57, 23 января 2024Мир

Бывший советник Трампа призвал республиканцев надавить на Байдена из-за Ирана

NYP: бывший советник Трампа Болтон призвал республиканцев надавить на Байдена
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Джон Болтон

Джон Болтон. Фото: Abir Sultan / Pool / Reuters

Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон призвал республиканцев надавить на президента США Джо Байдена из-за политики в отношении Ирана, которую он считает слишком мягкой. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

«Иран вообще не чувствовал боли с 7 октября. Если администрация [Байдена] не видит, что происходит, и не понимает, что необходимо восстановить какой-либо вид сдерживания, (...) я не знаю, что мы можем», — рассказал политик.

Таким образом, Болтон потребовал отреагировать на 151 нападение на Вооруженные силы США на Ближнем Востоке группировками шиитских повстанцев. По мнению бывшего советника, «за всем этим насилием на Ближнем Востоке стоит Иран» и республиканцам стоит использовать этот вопрос во время предвыборной кампании этого года.

Нападение различных шиитских группировок на американские военные базы в Сирии и Ираке активизировалось после начала конфликта Израиля и исламистской группировки ХАМАС. Администрация президента США Джо Байдена допускает причастность Ирана к организации данных атак.

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      Максим Габриелян
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