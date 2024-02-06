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11:42, 6 февраля 2024Наука и техника

Форма молодых планет оказалась неожиданной для ученых

arXiv: молодые планеты имеют сплющенную форму

Изображение: arXiv (2024) / phys.org

Астрофизики Университета Центрального Ланкашира в Великобритании обнаружили, что планеты сразу после формирования могут иметь сплющенную форму, а не сферическую, как ожидали ученые ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Специалисты провели компьютерное моделирование, чтобы определить форму протопланет в соответствии с теорией нестабильности дисков, которая предполагает, что молодые планеты формируются в короткие сроки в результате распада больших вращающихся вокруг молодых звезд дисков плотного газа.

Команда определила теоретические свойства планет, сравнила их с реальными наблюдениями и исследовала механизм образования газовых планет-гигантов. Астрономы сосредоточились на форме молодых планет и того, как эти планеты могут вырасти и стать газовыми гигантами. При этом учитывались различные физические условия, такие как температура окружающей среды и плотность газа.

Оказалось, что подавляющее большинство протопланет, формирующихся в моделировании, имеют сплюснутую сфероидную форму, а не сферическую, и они быстрее аккрецируют вещество с полюсов, а не с экватора. Если наблюдения подтвердят, что молодые планеты действительно имеют такую форму, это станет доказательством в пользу модели нестабильности диска, а не стандартной теории формирования планет путем аккреции вещества планетезималью.

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      Александр Еникеев
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