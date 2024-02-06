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00:10, 6 февраля 2024Наука и техника

Раскрыты стереотипы о сексуальной измене

Фото: Hutomo Abrianto / Unsplash

Результаты опроса, проведенного учеными Норвежского университета науки и технологий, раскрыли, что мужчины не понимают разницы между сексуальной и эмоциональной изменой и часто не могут объяснить причины женской ревности. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Evolutionary Psychoological Science, эти стереотипы могут представлять угрозу для отношений.

Известно, что мужчины больше ревнуют к сексуальной измене, чем женщины, а женщины сильнее всего испытывают эмоциональную ревность. В новой работе психологи показали, что мужчины хорошо понимают ревность других мужчин, в то время как женщины хорошо понимают других женщин. Однако трудности возникают, когда сексуальные партнеры пытаются понять причины ревности друг друга.

Исследователи проанализировали ответы 1213 человек. Оказалось, что мужчины часто не могут понять, что ревность женщины обусловлена страхом, что их партнер влюбится в кого-то другого. Эта ситуация возникает, когда, например, мужчина, который много разговаривает и откровенничает с подругой, вызывает реакции ревности со стороны партнерши.

Кроме того, мужчины чаще всего думали, что другие мужчины будут сильнее всего реагировать на сексуальную неверность, а женщины думали так же насчет других женщин и эмоциональной неверности. Это не зависело от социальной среды, и, скорее всего, является врожденной психологической особенностью и обусловлено эволюцией.

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      Леонид Немов
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