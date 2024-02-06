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11:01, 6 февраля 2024Россия

Российские подростки жестоко избили мужчину возле подъезда и попали на видео

В Магнитогорске двое подростков жестоко избили мужчину возле подъезда дома

В Магнитогорске Челябинской области двое подростков жестоко избили мужчину возле подъезда дома. Действия россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На видеоролике видно, как несовершеннолетние россияне подходят к горожанину. Один из юношей с разворота ударяет мужчину ногой по голове. Другой присоединяется к товарищу и, матерясь, бьет пострадавшего.

По сведениям издания, подростков спугнула соседка. Юноши заявили женщине, что напали на мужчину, поскольку он якобы до этого разгуливал с ножом.

Одному юноше 14 лет, второму 15. Их поставили на учет, однако возбуждение уголовного дела им не грозит, так как пострадавший не стал писать заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в городе Щелково Московской области группа подростков избила девочку.

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      Анна Щербакова
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