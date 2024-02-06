Сальдо назвал цинизмом предложение немецкого генерала мобилизовать украинцев

Сальдо: слова генерала ФРГ Фройдинга о мобилизации на Украине являются цинизмом

Предложение главы рабочей группы по координации помощи Украине при министерстве обороны Германии Кристиана Фройдинга о большей мобилизации на Украине является цинизмом. С таким заявлением выступил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Сальдо прокомментировал слова немецкого генерала о необходимости для Украины мобилизовать еще больше солдат из-за высоких потерь на фронте. Он назвал фразу представителя Минобороны ФРГ «отвратительным цинизмом».

«Мол, мобилизуйте женщин, мобилизуйте детей. Фройдинг одобряет: немцам украинцев не жалко», — высказался политик.

Ранее замглавы комитета Верховной Рады по нацбезопасности Егор Чернев обвинил военкоматы в дискредитации идеи мобилизации. Он подчеркнул, что устроенный территориальными центрами комплектования террор снизил моральный дух украинского общества.