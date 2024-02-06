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08:49, 6 февраля 2024Мир

Шольц обратился к Конгрессу США и призвал выделить помощь Украине

Канцлер ФРГ Шольц: надеюсь, Конгресс США вскоре примет решение о помощи Украине

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии своего визита в США обратился к американскому Конгрессу и призвал согласовать законопроект о помощи Украине. Об этом сообщает Die Zeit.

«Я очень надеюсь, что Соединенные Штаты и американский Конгресс вскоре примут решение сделать необходимую поддержку финансово возможной», — сказал немецкий политик.

По его словам, Россия надеется на то, что в какой-то момент западные союзники перестанут поддерживать Украину, поэтому США и Европа должны внести настолько большой вклад, чтобы этот расчет российской стороны не сработал.

Ранее канцлер Германии заявил, что завершения конфликта на Украине не видно. Он подчеркнул, что Европа должна продолжать оказывать поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ). Шольц также напомнил, что в 2024 году Германия планирует выделить более 7 миллиардов евро на поддержку ВСУ.

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      Семен Александров
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