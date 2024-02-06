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12:19, 6 февраля 2024Наука и техника

Названо условие превращения человечества в космическую цивилизацию

Альберто де ла Торре: космический лифт позволит колонизировать Солнечную систему

Фото: Aperture Vintage / Unsplash

Астрофизик Альберто де ла Торре из Северо-Восточного Университета назвал условие превращения человечества в космическую цивилизацию. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Phys.org, для колонизации Солнечной системы потребуется создание космического лифта.

Текущие системы запуска с помощью ракет-носителей преимущественно одноразовые, а их стоимость обычно превышают 10 тысяч долларов за килограмм полезной нагрузки, что в целом составляет около 60 миллионов долларов за запуск. Альтернативный подход был впервые предложен Константином Циолковским в конце XIX века, который предложил создать башню, достигающую высоты геостационарной орбиты, более 35 тысяч километров.

Современная концепция космического лифта предусматривает конструкцию растяжения, представляющую собой длинный кабель, расположенный на экваторе, на который действуют как сила гравитационного притяжения, так и центробежная сила. Его нельзя сделать из стандартных материалов, однако существует вещества с низкой плотностью и высокой прочностью на разрыв, такие как нитрид бора, алмазные нанонити и графен.

В долгосрочной перспективе преимущество космического лифта заключается в том, что он позволит сделать отправку грузов в космическое пространство значительно более экономичной. По словам де ла Торре, стоимость можно сократить до нескольких сотен долларов за килограмм, несмотря на то, что первоначальные инвестиции могут быть значительными.

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      Александр Еникеев
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