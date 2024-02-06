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09:51, 6 февраля 2024Мир

США выразили готовность выпускать до 80 тысяч снарядов в месяц ради помощи Киеву

Пентагон: США смогут производить 70-80 тысяч снарядов в месяц ради помощи Киеву

Фото: Brendan McDermid / Reuters

США смогут производить 70-80 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, в том числе для более полноценной поддержки Украины. Готовность Вашингтона выпускать такое количество снарядов ради помощи Киеву выразил помощник главы Пентагона по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш, сообщает РИА Новости.

«Это позволит нам сделать несколько вещей: поддерживать Украину более полноценно, а также пополнить собственные запасы и запасы наших союзников, которые признали необходимость в более объемных запасах, а также увеличения производственных мощностей», — заявил он.

По его словам, США также наращивают производство ракет, зенитно-ракетных комплексов и других видов вооружений, отправляемых на Украину.

Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер подчеркнул, что Украина может исчезнуть без помощи от США. Он отметил, что республиканцы не поддержат законопроект о выделении средств на цели национальной безопасности, частью которого является финансовая помощь Киеву.

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      Семен Александров
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