Стилистка перечислила россиянкам трендовые вещи в 2024 году

Стилист Болилая: изделия с геометричным принтом стали трендовыми в 2024 году

Стилист Ксения Болилая перечислила россиянкам трендовые вещи в 2024 году. Соответствующий комментарий публикует издание «А теперь внимание!».

По словам специалистки, в нынешнем году популярными станут изделия с геометричным принтом, состоящим из симметричных линий и фигур. «Они придают одежде строгость и элегантность. Например, геометрический принт на блузке или платье может преобразить образ, сделать его стильным и изысканным», — пояснила Болилая.

Помимо этого, эксперт призвала обратить внимание на платья и блузы с цветами и листьями на ткани. «Принты под животный рисунок, такие как зебра или тигр, являются классическими и всегда придают образу роскошный вид. Однако важно использовать их сдержанно, чтобы не переборщить», — высказалась стилистка.

Кроме того, предметы гардероба с имитацией кожи, как заявила собеседница издания, подчеркнут неформальность и чувство стиля.

В январе дизайнер назвал россиянкам визуально полнящие брюки. Наз Маер заявил, что при выборе данной вещи в первую очередь необходимо обращать внимание на крой.