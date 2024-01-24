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14:48, 24 января 2024Ценности

Дизайнер назвал россиянкам визуально полнящие брюки

Фото: Fran / Unsplash

Дизайнер Наз Маер назвал россиянкам визуально полнящие брюки. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 24 января.

При выборе данного предмета гардероба в первую очередь необходимо обращать внимание на крой. Так, чтобы избежать лишнего объема в области ягодиц, рекомендуется присмотреться к вариантам с широкими или прямыми штанинами. В то же время стройность фигуре могут придать брюки с небольшими складками-защипами.

Кроме того, по словам эксперта, нужно учитывать посадку и расположение карманов. «Слишком большие карманы сделают ягодицы больше, а маленькие — визуально уменьшат их. Карманы, расположенные чуть ниже классического варианта, создают впечатление более подтянутых ягодиц. Карманы, расположенные далеко друг от друга, расширяют и добавляют объема там, где он, скорее всего, не нужен», — объяснил Маер и посоветовал избегать моделей, карманы которых оформлены декоративными элементами.

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Вдобавок специалист напомнил о цветовой гамме и тканях. В первом случае лучше отказаться от светлых тонов, а во втором — от атласных, бархатных и шелковых материалов. Вдобавок Маер упомянул принты. «Горизонтальные полосы способствуют визуальному расширению, а вертикальные, наоборот, стройнят. Что касается вышивки и рисунков, то следует избегать моделей с крупными и, опять же, горизонтально вытянутыми», — пояснил он.

В заключение собеседник издания особенно выделил легинсы, поскольку сквозь их тонкую ткань можно разглядеть все недостатки фигуры.

Ранее Наз Маер назвал россиянкам выдающие неряшливость детали в образе. Так, в первую очередь специалист отметил мятую и рваную одежду. К последнему случаю можно отнести брюки с необработанными краями и трендовые дырявые свитеры.

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      Мария Винар
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