Вслед за европейскими городами в Тбилиси отменили спектакль Анатолия Белого

В столице Грузии Тбилиси отменили моноспектакль «Я здесь» актера Анатолия Белого (признан в РФ иноагентом), который выступил с критикой специальной военной операции (СВО) на Украине и покинул Россию в 2022 году. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам организаторов, отмена постановки произошла из-за проблем с логистикой — якобы из Тель-Авива, столицы Израиля, где проживает артист, нет перелетов до Тбилиси. Как отмечает издание, билеты на перелеты есть и доступны для продажи — цены на прямые рейсы высокие, однако если лететь с пересадкой в столице Азербайджана Баку, билеты стоят «существенно дешевле».

Моноспектакль должен был пройти 9 февраля. Цена билетов на постановку варьировалась от 50 до 120 лари (примерно от 1,5 до 4 тысяч рублей).

Ранее моноспектакль Белого отменялся и в других городах Европы. В Париже на постановку было продано всего 20 билетов, а сам артист объяснил отмену мероприятия «ошибкой прокатчиков с ценообразованием». Позже актер планировал выступить в Израиле, однако отказался от этой идеи из-за военных действий в стране. Потом он должен быть выйти на сцену в Праге, однако спектакль сорвался из-за низкого спроса на билеты.

Ранее признанный иноагентом актер Белый отреагировал на свой статус.

