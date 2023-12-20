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14:31, 20 декабря 2023Культура

Признанный иноагентом актер Белый отреагировал на свой статус

Актер Белый попрощался с родиной после того, как его признали иноагентом
Анатолий Белый

Анатолий Белый. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский актер театра и кино Анатолий Белый, которого ранее Минюст России признал иностранным агентом, отреагировал на свой новый статус. Своим мнением он поделился в социальных сетях, передает StarHit.

В своей новой публикации артист попрощался с родиной.

«Ну что, первый пост в качестве иностранного агента. Гамма чувств по этому поводу. Попал в действительно хорошую компанию. Честь быть в одном списке с такими людьми, но горечь ужасная. Бывшая родина пригвоздила к позорному столбу, но нет, я не чувствую себя опозоренным. Окей, я понял, родина, я все понял. Прощай!» — написал Белый.

Актер добавил, что теперь в его голове витает много мыслей, которые «не утешают, не дают покоя и не примиряют».

О том, что Белого внесли в список иностранных агентов, стало известно в пятницу, 15 декабря. Уточнялось, что актер, среди прочего, «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине», а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины.

Известно, что последний год артист проживает за пределами России — в Израиле.

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      Анастасия Астахова
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