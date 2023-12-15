Актера Анатолия Белого признали иноагентом

Минюст РФ признал иноагентом актера Анатолия Белого

Минюст России в пятницу, 15 декабря, признал иностранным агентом актера театра и кино Анатолия Белого (настоящая фамилия — Вайсман). Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что актер, среди прочего, «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине», а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Отмечается, что Белый проживает за пределами Российской Федерации.

Ранее Белый заявил, что не планирует возвращаться в Россию из-за критикующих его людей. «Идя по улице, выступая в театре, я буду думать, что передо мной сидят кто? Те, кто вчера брызгал слюной и желчью. Я не хочу...» — заявил он.

В октябре общественники обратились в Генпрокуратуру с просьбой признать Белого иностранным агентом. Также они потребовали наказать актера за дискредитацию Российской армии.