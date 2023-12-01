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18:31, 1 декабря 2023Культура

Актер Белый ответил на вопрос о возвращении в Россию

Белый заявил, что не планирует возвращаться в Россию из-за критикующих его людей

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Актер театра и кино Анатолий Белый, который вместе с семьей переехал жить в Израиль, ответил на вопрос о возращении в Россию. Об этом сообщает StarHit.

Артист заявил, что не собирается возвращаться.

«Я не смогу вернуться к людям, которые сейчас плюют мне вдогонку, говорят, что им стало хорошо и свободно без меня. Идя по улице, выступая в театре, я буду думать, что передо мной сидят кто? Те, кто вчера брызгал слюной и желчью. Я не хочу… Не хочу возвращаться туда, как бы это ни было горько», — признался актер.

Белый подчеркнул, что испытывает боль по этому поводу.

В октябре Анатолия Белого призвали признать иностранным агентом.

До этого Белый пожаловался на злорадство бывших коллег после отмены его спектакля в Париже.

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      Анастасия Астахова
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