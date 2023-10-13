Уехавшего из России Анатолия Белого потребовали признать иноагентом

SHOT: уехавшего из России актера Анатолия Белого потребовали признать иноагентом

Покинувшего Россию актера театра и кино Анатолия Белого призвали признать иностранным агентом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

С такой просьбой общественники обратились в Генпрокуратуру. Отмечается, что они также потребовали наказать актера за дискредитацию Российской армии.

Ранее народный артист России Андрей Соколов заявил, что сорвавшим спектакль «Ленкома» в Израиле Анатолием Белым двигает зависть и злость.

До этого Белый пожаловался на злорадство бывших коллег после отмены его спектакля в Париже.