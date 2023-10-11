Соколов: сорвавшим спектакль «Ленкома» Белым двигала злость и зависть

Народный артист России Андрей Соколов в программе «Так сказать» заявил, что сорвавшим спектакль «Ленкома» в Израиле актером Анатолием Белым двигает зависть и злость. Программа доступна во «ВКонтакте».

Культурное учреждение планировало выйти на сцену израильского театра «Габим» со своей постановкой до военных действий в стране, которые начались 7 октября. Узнав об этом, Анатолий Белый назвал действия театра кощунством, а продюсеру тура «Ленкома» стали поступать угрозы.

Директор культурного учреждения Марк Варшавер принял решение об отмене выступления, заявив, что не может рисковать жизнями ста человек, задействованных в постановке.

Комментируя ситуацию, Соколов выразил уверенность в том, в срыве спектакля участвовал не только Белый, так как «у него кишка тонка», а СМИ просто поставили его во главу угла. Он также намекнул, что причиной отмены выступления могла стать политическая ситуация.

Артист признался, что сожалеет о поступке своего коллеги: «Потом придет время тоски по родине, если у него (Анатолия Белого — прим. «Ленты.ру») есть понятие родины. На чужбине-то не так просто».

Соколов также добавил, что не жалеет о том, что «Ленком» не смог выступить в Израиле.

То, что театр не поехал, правильно сделал. Надо знать себе цену: не хотите, не надо, унижаться никто не собирается Андрей Соколов народный артист России

Ранее Анатолий Белый, переехавший жить из России в Израиль, пожаловался на злорадство бывших коллег после отмены его спектакля в Париже.