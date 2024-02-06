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09:05, 6 февраля 2024Среда обитания

Володин заявил о необходимости контролировать застройщиков

Володин заявил, что нельзя позволять застройщикам снижать доступность жилья

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Застройщикам нельзя позволять снижать доступность жилья путем повышения цен вслед за снижением ипотечных ставок. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что ипотечные программы с господдержкой в России становятся более адресными. Правительство считает, что таким образом удастся эффективнее помогать нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам и пресечь попытки заработать на недвижимости за счет программы. Председатель подчеркнул, что случаи, когда заемщики брали сразу несколько ипотек ради заработка, привели к росту цен на новостройки.

Повышению доступности жилья мешают и девелоперы. «Процентные ставки за счет государства снижаются, а застройщики тут же повышают цены на жилье, вынуждая людей брать кредиты больших размеров. Это недопустимо. Планируем обсудить вопрос с Минстроем — цены на квартиры должны быть под контролем. Наша задача — обеспечить людей жильем, а не застройщиков — сверхдоходами», — написал Володин.

Ранее в Банке России допустили продление льготной ипотеки на новостройки для некоторых россиян. Программа может остаться доступной для отдельных социальных групп или регионов.

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      Александра Качан
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