Володин заявил о необходимости контролировать застройщиков

Володин заявил, что нельзя позволять застройщикам снижать доступность жилья

Застройщикам нельзя позволять снижать доступность жилья путем повышения цен вслед за снижением ипотечных ставок. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что ипотечные программы с господдержкой в России становятся более адресными. Правительство считает, что таким образом удастся эффективнее помогать нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам и пресечь попытки заработать на недвижимости за счет программы. Председатель подчеркнул, что случаи, когда заемщики брали сразу несколько ипотек ради заработка, привели к росту цен на новостройки.

Повышению доступности жилья мешают и девелоперы. «Процентные ставки за счет государства снижаются, а застройщики тут же повышают цены на жилье, вынуждая людей брать кредиты больших размеров. Это недопустимо. Планируем обсудить вопрос с Минстроем — цены на квартиры должны быть под контролем. Наша задача — обеспечить людей жильем, а не застройщиков — сверхдоходами», — написал Володин.

Ранее в Банке России допустили продление льготной ипотеки на новостройки для некоторых россиян. Программа может остаться доступной для отдельных социальных групп или регионов.