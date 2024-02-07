Стало известно о состоянии заболевшего раком короля Карла III

Заболевший раком король Британии Карл III выглядит хорошо и сохраняет оптимизм

Король Великобритании Карл III впервые попал на фото после того, как ему поставили онкологический диагноз. Снимок монарха, жизнерадостно машущего фотографам из автомобиля, опубликован в Daily Mirror.

Авторы издания отмечают, что заболевший раком Карл III выглядит хорошо и пребывает в хорошем состоянии духа. Пожелавшие сохранить анонимность источники газеты во дворце отметили, что король сохраняет оптимизм и «находится в отличной форме, как и всегда». Тем не менее его очень расстраивает и злит, что членам его семьи придется взять на себя дополнительные обязанности, пока он проходит лечение.

Если бы вы не знали, что с ним что-то не то, то вы бы не догадались, что с ним что-то не то анонимный источник во дворце

Ранее стало известно, что часть обязанностей короля взял на себя его сын, принц Уильям, наследник престола. В основном это коснется общественной деятельности короля, конституционные обязанности продолжит выполнять сам Карл III.

При этом от исполнения обязанностей старшего члена королевской семьи временно освобождена Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма. Она перенесла полостную операцию и будет восстанавливаться после нее до католической Пасхи. Также Карлу III не сможет помочь его брат, опальный принц Эндрю, которого отстранили от исполнения королевских обязанностей из-за педофильского скандала и переехавший в США сын, принц Гарри. Ожидается, что помимо принца Уильяма дополнительную нагрузку возьмут на себя жена короля, королева-консорт Камилла, и его сестра, принцесса Анна.

Согласно сообщению Букингемского дворца, у 75-летнего монарха во время недавних диагностических процедур обнаружили одну из форм онкологического заболевания, вид которого не уточняются.