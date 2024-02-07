Власти Японии извинились за утечку на «Фукусиме»

Замминистра экономики Японии извинился за утечку радиоактивной воды с «Фукусимы»

Заместитель министра экономики Японии принес извинения местным властям за утечку на атомной электростанции (АЭС) «Фукусима». Об этом сообщают РИА Новости.

«Такого быть не должно. Простите, что заставили вас волноваться», — приводит слова замминистра агентство.

Ранее сегодня во время технического осмотра «Фукусимы» обнаружили утечку 5,5 тонны радиоактивной воды. 10 из 16 вентилей на станции оказались открыты. Концентрация радиоактивных веществ в воде составила 22 миллиарда беккерелей. Это в 14 миллионов раз выше допустимой нормы в 1,5 тысячи беккерелей.

Оператор Tokyo Electric Power Company, однако, не видит опасности в утечке. Попадания воды с содержанием цезия и стронция в океан не зафиксировано. ЧП произошло в зоне, где никто не живет.