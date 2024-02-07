На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды. Чем это опасно?

На японской АЭС «Фукусима-1» обнаружили утечку радиоактивной воды

На аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Японии произошла утечка радиоактивной воды из оборудования по очистке. Об инциденте сообщила компания-оператор предприятия Tokyo Electric Power Company (TEPCO) в среду, 7 февраля.

Утечку обнаружил один из сотрудников станции во время технического осмотра. 10 из 16 вентилей, которые должны быть закрыты, оказались открыты. Согласно подсчетам оператора, объем утекшей воды составил 5,5 тонны. В этой жидкости содержатся радионуклиды, включая радиоактивные цезий и стронций. Концентрация радиоактивных веществ в воде составила 22 миллиарда беккерелей, при том что предельно допустимой нормой является 1,5 тысячи беккерелей.

Радиоактивная вода впиталась в почву

Радионуклиды, о которых идет речь, опасны для здоровья. Цезий влияет на все органы и ткани организма, а также на генетический аппарат человека, и может привести к развитию раковых клеток. Стронций, в свою очередь, способен откладываться в костях. Длительное радиационное воздействие этого элемента и продуктов его распада поражает костную ткань и костный мозг, что может привести к развитию хронической лучевой болезни и провоцировать появление опухолей.

Фото: Eugene Hoshiko / Reuters

Несмотря на опасность элементов, попавших за пределы АЭС вместе с водой, ТЕРСО не считает утечку опасной. Компания заявила, что ЧП произошло в зоне, где никто не живет, и никак не сказалось на ситуации за пределами станции. Представители оператора считают, что значительная часть утекшей жидкости могла впитаться в почву. Позже планируется провести работы по изъятию земли, которую затронула радиоактивная жидкость, чтобы предотвратить распространение загрязнения.

22 млрд Бк Составляет концентрация радиоактивных веществ в утекшей воде

По данным газеты Asahi, попадания радиоактивной воды в океан пока не было зафиксировано.

Влияние «Фукусимы-1» на окружающую среду уже вызывало сомнения

Япония начала сброс воды с «Фукусимы-1» в Тихий океан в августе 2023 года. Перед тем, как покинуть станцию, использованная для охлаждения поврежденных реакторов жидкость прошла очистку от 62 видов радионуклидов. Власти Японии заверили, что вода будет разбавляться до тех пор, пока содержание вредных веществ в ней не достигнет нормальных показателей. Если же радиационный фон все-таки превысит норму, сброс будет прекращен.

Решение Японии сбрасывать воду с АЭС подвергалось критике и сомнениям с самого начала. В связи с недоверием к безопасности процедуры Китай ввел запрет на ввоз всех морепродуктов из Японии.

В сентябре опасения Китая и других стран усилились, когда в море на северо-восточной границе примыкающего к «Фукусиме-1» порта был обнаружен тритий — тяжелый изотоп водорода, который интенсивно проникает в окружающую среду и воду. Концентрация элемента достигла 10 беккерелей на литр. Этот показатель является нижней границей уровня выявления и не представляет опасности для живых организмов, однако свидетельствует о тревожной динамике, так как до сброса содержание трития в воде было ниже.

Фото: Eugene Hoshiko / Reuters

В конце сентябре Роспотребнадзор заявил, что не обнаружил следов трития в воде после сброса воды с «Фукусимы-1», однако существует риск накопления опасных веществ со временем. «Накопления и в донных осадках, и в гидробионтах не может не произойти, потому что количество и объем будут увеличиваться», — пояснила глава ведомства Анна Попова.

В 2024 году Япония планирует сбросить с «Фукусимы-1» около 54,6 тонны очищенной воды. Кроме того, ТЕРСО рассмотрит возможности ликвидации со станции фрагментов расплавленного ядерного топлива.