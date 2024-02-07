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13:25, 7 февраля 2024Экономика

Миру предрекли десятилетие долгового кризиса

Экономист Лаффер: мир ожидает десять лет долгового кризиса

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В следующие десять лет мир ожидает продолжительный долговой кризис, который для некоторых стран может закончиться фатально. Об этом в интервью CNBC рассказал президент консалтинговой компании по инвестициям и благосостоянию Laffer Tengler Investments Артур Лаффер.

Экономист напомнил, что в сентябре 2023 года объем глобального долга достиг рекордной отметки в 307,4 триллиона долларов, при этом с 2013 года глобальная задолженность увеличилась на 100 триллионов. «Следующие десять лет станут десятилетием долга, во всем мире долг достигает апогея. Это не закончится хорошо», — предрек Лаффер.

В настоящее время мировой долг вырос до 336 процентов глобального ВПП. По оценкам Международного валютного фонда, для его сокращения около 100 стран будут вынуждены урезать свои расходы на здравоохранение, образование и другие социальные нужды.

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Те государства, которым удастся улучшить свое финансовое положение, смогут получить выгоду от привлечения работников и инвестиций из-за рубежа, а менее удачливые страны потеряют доходы и рабочую силу, спрогнозировал Лаффер. Он заявил, что часть развивающихся экономик может обанкротиться, а некоторые крупные страны, которые не решат вопрос с долгом, ожидает «медленная финансовая смерть».

На такие развитые рынки, как США, Великобритания, Япония и Франция, пришлось более 80 процентов роста задолженности в первой половине 2023 года. Среди развивающихся рынков наиболее заметный рост наблюдался в Китае, Индии и Бразилии. «Есть два основных способа решения этой проблемы: повысить налоги или развивать экономику быстрее, чем накапливается долг», — сказал Лаффер.

Дефицит бюджета и рост госдолга могут привести США к «смертельной спирали», заявил экономист, трейдер и автор бестселлера «Черный лебедь» Нассим Талеб. По его мнению, нехватка денег в федеральной казне растет такими темпами, что для того, чтобы обратить вспять нанесенный ущерб, стране потребуется чудо.

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