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10:26, 7 февраля 2024Силовые структуры

Московские следователи раскрыли совершенную в 2003 году расправу

В Москве предъявили обвинения женщине, отравившей арендодателя в 2003 году

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве следователи раскрыли расправу, совершенную 21 год назад, и предъявили обвинения фигурантке дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 12 ноября 2003 года женщина после ссоры подмешала в алкоголь своего арендодателя лекарство. Потерпевший выпил и отравился. Его не удалось спасти. Тогда преступление осталось нераскрытым. Однако в 2024 году следователи совместно с полицейскими проанализировали материалы дела, изучили доказательства и вышли на обвиняемую.

Она уже признала вину и рассказала, что мотивом стал бытовой конфликт. Кроме того, ранее россиянку уже судили за расправу над свекровью.

Ранее стало известно, что полицейские Новосибирска задержали мужчину, подозреваемого в удушении 47-летней женщины около 25 лет назад в поселке Краснозерское.

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      Екатерина Кашурникова
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