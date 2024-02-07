Назван способ избавиться от скола на ламинате

«БелНовости»: избавиться от скола на ламинате поможет лак для ногтей

Избавиться от скола на ламинате можно с помощью лака для ногтей. Просто способ исправить повреждение на покрытии назвали эксперты сетевого издания «БелНовости».

Необходимо выбрать лак, подходящий по цвету к ламинату, чтобы закрашенный участок не выделялся слишком сильно. Чтобы добиться эффекта, нужно покрыть поврежденную поверхность несколькими слоями косметического средства. Специалисты предупреждают, что лак даст только временный результат.

Ранее эксперты портала призвали использовать пищевую соду во время мытья ковров. По их словам, этот продукт позволит постирать ковер, не убирая его с пола. Сода имеет способность впитывать пыль и грязь, благодаря чему хорошо очищает изделие.